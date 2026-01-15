Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лидер «Дакара» Аль-Аттия объяснил, почему не атаковал на 11-м СУ «Дакара»-2026

Лидер «Дакара» Аль-Аттия объяснил, почему не атаковал на 11-м СУ «Дакара»-2026
Комментарии

Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия («Дачия») прокомментировал итоги 11-го этапа ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников.

«Мы очень рады, что финишировали сегодня, потому что сегодня было непросто и мы не знали, в каком темпе ехать. Когда мы слышали, что приближается Себастьян, мы пропускали его и просто ехали за ним всю дорогу. Я доволен, а дальше – посмотрим.

Завтра нам просто нужно сделать то же самое, что и сегодня. Если мы потеряем две, три или четыре минуты, это не проблема, нам просто нужно финишировать в этом ралли «Дакар» на первом месте», — приводит слова Аль-Аттии пресс-служба «Дакара».

Материалы по теме
«Дакар» опять без гонщиков «КАМАЗа» и «МАЗа». Для пилотов запрета нет — в чём же дело?
«Дакар» опять без гонщиков «КАМАЗа» и «МАЗа». Для пилотов запрета нет — в чём же дело?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android