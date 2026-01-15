Лидер «Дакара» Аль-Аттия объяснил, почему не атаковал на 11-м СУ «Дакара»-2026

Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия («Дачия») прокомментировал итоги 11-го этапа ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников.

«Мы очень рады, что финишировали сегодня, потому что сегодня было непросто и мы не знали, в каком темпе ехать. Когда мы слышали, что приближается Себастьян, мы пропускали его и просто ехали за ним всю дорогу. Я доволен, а дальше – посмотрим.

Завтра нам просто нужно сделать то же самое, что и сегодня. Если мы потеряем две, три или четыре минуты, это не проблема, нам просто нужно финишировать в этом ралли «Дакар» на первом месте», — приводит слова Аль-Аттии пресс-служба «Дакара».