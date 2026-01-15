«Больше выиграть не смогли». Лопрайс — о продолжении погони за Жалой

Чешский пилот Алеш Лопрайс (Iveco) высказался о своей погоне за литовцем Вайдотасом Жалой на «Дакаре»-2026.

«Мы старались сделать всё, что могли. Мы выиграли этап, но было много пыли. Мы выиграли несколько минут, однако больше выиграть не смогли. Посмотрим, что это будет означать в итоговом зачёте, но мы сделали все, что могли, и рады ещё одной победе на этапе. Решение уже принято, нам просто нужно следовать ему, поэтому мы будем ехать как можно быстрее, каждую секунду, каждый километр», — приводит слова Лопрайса пресс-служба ралли-рейда.

«Дакар»-2026, грузовики. 11-й этап:

1. Алеш Лопрайс (Iveco) — 3:19:59.

2. Вайдотас Жала (Iveco) +00:02:31.

3. Мартин ван ден Бринк (MM Technology / Iveco) +00:04:19.

4. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +00:05:42.

5. Кай Хузинк (Renault) +00:06:21.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 11-го этапа:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 51:55:41.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +16:24.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology / Iveco) +37:18.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:48:15.

5. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:33:02.