Дэн Фэллоуз: не уверен, что Хэмилтон всё ещё живёт гонками

Бывший технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о семикратном чемпионе мира, пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Я бы назвал Льюиса Хэмилтон в качестве ключевой фигуры для изменений на рынке пилотов. Его можно отнести к той же категории, что и Фернандо Алонсо. Это пилоты, которые по-прежнему на многое способны, хотя в прошлом году Льюис и столкнулся с определёнными трудностями. Хэмилтон из тех пилотов, кому по силам улучшить свои выступления, когда это действительно необходимо.

Вопрос в том, есть ли у Льюиса то же желание гоняться? Есть ли стремление продолжать, пока он способен на это, даже если при этом он находится в кокпите не самой быстрой машины. Я не уверен, что Хэмилтон всё ещё живёт гонками. Хотя это, возможно, и является для Льюиса оскорблением – ведь он по-прежнему предан делу,. Но я не вижу в Хэмилтоне того, кто станет продолжать только потому, что любит сами гонки. Он хочет быть конкурентоспособным, хочет выступать за рулём машины, способной побеждать.

Если Хэмилтн решит уйти, он объявит об этом рано и даст «Феррари» время на поиски пилота. И это решение Хэмилтона может запустить целую цепочку переходов. Очевидным кандидатом на место в «Феррари» кажется Оливер Берман, но могут быть и другие пилоты», – приводит слова Фэллоуза RacingNews365.