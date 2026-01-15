Скидки
«Рейсинг Буллз» проведёт обкатку болида 21 января в Имоле — инсайдер

«Рейсинг Буллз» проведёт обкатку болида 21 января в Имоле — инсайдер
Комментарии

Команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» проведёт съёмочный день в Имоле (Италия) 21 января. Об этом сообщает инсайдер Доменико Цонно.

Напомним, «Рейсинг Буллз» наряду с материнской командой «Ред Булл» первыми представят свою ливрею на сезон-2026. Мероприятие состоится в ночь с 15 на 16 января мск в США.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

Комментарии
