Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Нас нельзя сравнивать». Руководитель «Кадиллака» раскритиковал подход «Форда» к Ф-1

«Нас нельзя сравнивать». Руководитель «Кадиллака» раскритиковал подход «Форда» к Ф-1
Комментарии

Руководитель программы «Кадиллак» в Формуле-1 Дэн Таурисс раскритиковал подход «Форда» к работе в «Королевских гонках» вместе с командой «Ред Булл».

«Наши подходы даже сравнивать нельзя. В одном случае речь идёт о контракте в области маркетинга, а масштаб этого сотрудничества минимальный, в то время как General Motors владеет долей в команде «Кадиллак». Они с первого дня участвуют в этом проекте и в инженерном плане глубоко в него вовлечены. Эти два подхода очень сильно различаются», — приводит слова Таурисса The Athletic.

Напомним. «Кадиллак» в 2026-м дебютирует в Формуле-1. В составе команды будут выступать мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.

Материалы по теме
Боттас: «Кадиллак» правильно сделал, что стал клиентской командой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android