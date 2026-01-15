«Нас нельзя сравнивать». Руководитель «Кадиллака» раскритиковал подход «Форда» к Ф-1

Руководитель программы «Кадиллак» в Формуле-1 Дэн Таурисс раскритиковал подход «Форда» к работе в «Королевских гонках» вместе с командой «Ред Булл».

«Наши подходы даже сравнивать нельзя. В одном случае речь идёт о контракте в области маркетинга, а масштаб этого сотрудничества минимальный, в то время как General Motors владеет долей в команде «Кадиллак». Они с первого дня участвуют в этом проекте и в инженерном плане глубоко в него вовлечены. Эти два подхода очень сильно различаются», — приводит слова Таурисса The Athletic.

Напомним. «Кадиллак» в 2026-м дебютирует в Формуле-1. В составе команды будут выступать мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.