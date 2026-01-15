«Ауди» единственная в Формуле-1 смогла приблизиться к минимальному весу болида — инсайдер

Команда Формулы-1 «Ауди» сумела приблизиться к минимальному весу болида. Об этом сообщает Inside Audi F1.

Как информирует источник, «Ауди» является единственной командой, которой это пока удалось.

Возможно, на начальном этапе это даст коллективу преимущество, однако оно быстро будет нивелировано конкурентами.

Данную информацию также подтвердил инсайдер Вирутас де Гома. Команда знала об этом ещё во время шейкдауна в Барселоне, проведённого ранее.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».