Хилл рассказал, как он был близок к тому, чтобы стать напарником Шумахера в «Феррари»

Хилл рассказал, как он был близок к тому, чтобы стать напарником Шумахера в «Феррари»
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл рассказал, как он чуть не стал напарником Михаэля Шумахера в «Феррари».

«Такая возможность и правда могла возникнуть. Вообще, в ходе карьеры было одно основное правило — стараться оказаться за рулём лучшей машины, чтобы получить наибольшие шансы на успех. В итоге я отказался. Мне нужно было место, и Жан Тодт сказал мне: «Приезжай, обсудим всё в общих чертах». Я приехал в Италию и встретился с Тодтом у его дома. Он сказал мне, что мне придётся стать вторым номером при Шумахере.

Это как раз то предложение, от которого невозможно отказаться, но которое при этом ты просто не можешь принять. Может быть, мне стоило пойти на это. Однако это не так важно. Несколько лет назад кто-то спрашивал у Жана Тодта об этой истории, и он отрицал, что мы даже обсуждали такую возможность. Так что, может быть, это всё просто приснилось мне», – приводит слова Хилла Crash.

