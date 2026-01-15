Марко: надеюсь, ни у кого не будет такого преимущества, как у «Мерседеса» в 2014 году

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о предстоящем сезоне-2026.

«В прошлом году соперничество было как никогда плотным, однако думаю, что в 2026-м пелотон существенно растянется. Боюсь, разница существенно изменится. Не забываем и о том, что новыми будут и двигатели внутреннего сгорания, и батареи, и программное обеспечение. К этим факторам также надо добавить синтетическое углеродное-нейтральное топливо.

Надеюсь, ни у кого не будет такого преимущества, как у «Мерседеса» в 2014 году. Тогда всем пришлось быть далеко позади. Но, боюсь, впереди будет кто-то из команд, использующих двигатели «Мерседеса». Не исключаю, что в лидеры снова может выйти Ландо Норрис. Я слышал, что и «Уильямс» продолжает быстро прогрессировать. А если Джордж Расселл собирается претендовать на титул, то ему надо сразу браться за дело», — приводит слова Марко ORF.