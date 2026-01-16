«Ничто не нарушит мой сон». Марко — о плюсах ухода из «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о преимуществах своего ухода из команды.

«Макс будет в следующем сезоне в очень благоприятном положении, потому что умеет и невероятно быстро ездить, и одновременно думать. Но, конечно, и такой ветеран, как Фернандо Алонсо, тоже вполне может добиться преимущества, ведь роль гонщика в этом сезоне сильно возрастёт.

Последние 20 лет я не видел ни одного Гран-при по телевизору, зато сейчас веду вполне комфортный образ жизни и впервые не чувствую этого прессинга. Тем более в 2026 году будет происходить много разных событий, так что, конечно, я намерен с интересом следить за сезоном. Но я не буду нервничать, и ничто не будет нарушать мой сон», — приводит слова Марко ORF.