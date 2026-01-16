«Ред Булл» показал ливрею болида на сезон-2026 Формулы-1

В Детройте состоялась презентация нового гоночного сезона «Форда» и концерна «Ред Булл». В рамках презентации была продемонстрирована гоночная ливрея, которую будет использовать болид Red Bull RB22 в сезоне-2026. В целом раскраска осталась традиционной для австрийской команды, однако всё же получила ряд изменений по сравнению с прежними — в частности, глянцевую краску вместо матовой и более светлый оттенок синего цвета.

Red Bull RB22 Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, что новым напарником четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Исак Хаджар, для которого это будет второй сезон в чемпионате мира. В 2025 году французский пилот представлял «Рейсинг Буллз», а теперь заменит в основной команде Юки Цуноду.