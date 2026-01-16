В «Рейсинг Буллз» показали ливрею машины VCARB 03 на сезон-2026 Формулы-1

Итальянская гоночная команда Формулы-1 «Рейсинг Буллз» в рамках презентации нового гоночного сезона «Форда» и «Ред Булл», прошедшей в Детройте, продемонстрировала гоночную ливрею болида VCARB 03 на 2026 год. В целом раскраска претерпела минимальные изменения по сравнению с прошлым сезоном.

VCARB 03 Фото: Red Bull Content Pool

Дуэт боевых гонщиков «Рейсинг Буллз» составят новозеландец Лиам Лоусон и его новый напарник, дебютант Формулы-1 из Великобритании Арвид Линдблад. Напомним, что предшественник Линдблада Исак Хаджар после единственного сезона в составе «Рейсинг Буллз» был отправлен на повышение и станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл».