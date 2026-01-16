В «Ред Булл» высказались о спорах насчёт легальности новых двигателей

Руководитель моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон прокомментировал слухи, что как минимум «Мерседес» обходит новую норму регламента, согласно которой степень сжатия в цилиндрах ДВС новых силовых установок Формулы-1 должна составлять не более 16:1. Считается, что двигатель «Мерседеса» при рабочей температуре доводит степень сжатия до 18:1. При этом были слухи, что сам «Ред Булл» тоже как минимум изучал возможность применения подобной технологии.

«Думаю, некоторые производители моторов нервничают, что в некоторых командах могут применяться хитрые решения. Честно говоря, не уверен, насколько ко всему этому надо прислушиваться. Я давно в этом бизнесе, и почти всегда подобные сообщения — просто шум. Нужно просто заниматься своим делом.

Я знаю, что мы делаем. Я уверен: то что мы делаем, легально. Разумеется, мы работаем на пределе того, что позволяет регламент, но я буду удивлён, если другие не делают так же. Я ожидаю, что тут много шума из ничего. Ожидаю, что все будут в пределах 16 к 1.

А вообще такая степень сжатия слишком низкая. У нас есть технология, позволяющая сделать потребление топлива достаточно быстрым. Мы могли бы работать со степенью сжатия 18:1», — приводит слова Ходжкинсона The Race.