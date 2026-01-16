Скидки
«Наивно думать, что окажемся на уровне конкурентов». Мекис — о новом двигателе «Ред Булл»

«Наивно думать, что окажемся на уровне конкурентов». Мекис — о новом двигателе «Ред Булл»
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что первый сезон в «Королевских гонках» с собственным двигателем команды, который был создан совместно с «Фордом», будет проблемным.

«Было бы наивно думать, что в первый год, отправляясь на первую гонку, мы сразу окажемся на уровне [устоявшихся] конкурентов. Мы знаем, что будет немало трудностей, головных болей, бессонных ночей. Пройдём через эту борьбу. В конечном итоге мы выйдем наверх. Поддержите нас в первые несколько месяцев. Эти первоначальные трудности станут хорошим напоминанием о том, через что нам пришлось пройти, чтобы в итоге оказаться на вершине», — приводит слова Мекиса издание The Race.

