«Инженерное мастерство мирового класса». В «Рейсинг Буллз» оценили двигатель «Ред Булл»

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн высказался о двигателе «Ред Булл», который был создан совместно с «Фордом» для участия в сезоне-2026.

«2026 год станет одним из самых масштабных технических обновлений в истории Формулы-1, и партнёрство с «Фордом» в самом начале этого пути имеет для нас огромное значение. Проект Red Bull Ford Powertrains объединяет инженерное мастерство мирового класса, инновации и гоночную ДНК, что ставит нас в сильную позицию по мере вступления спорта в эту новую эру. Мы тесно сотрудничали с командой и гордимся тем, что создала семья «Ред Булл». Нам не терпится увидеть этот двигатель в нашем гоночном болиде, когда мы выйдем на трассу в ближайшие недели», — приводит слова Пермейна пресс-служба команды.