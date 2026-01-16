Скидки
Видео: звук силовой установки «Ред Булл», которая была создана вместе с «Фордом»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» во время презентации ливреи собственной команды и коллектива «Рейсинг Буллз» показала, как будет выглядеть и звучать их первая силовая установка, созданная собственными инженерами совместно с американской компанией «Форд».

Сама презентация команды прошла в Детройте, США.

В сезоне-2026 новым напарником четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл» станет Исак Хаджар, для которого это будет второй сезон в чемпионате мира. В 2025 году французский пилот представлял «Рейсинг Буллз», а теперь заменит в основной команде Юки Цуноду. Пилотами «Рейсинг Буллз», который будет второй командой, использующей силовые установки «Ред Булл» и «Форда», станут Лиам Лоусон и дебютант Арвид Линдблад.

