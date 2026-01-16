Фарли: задача в том, чтобы «Форд» понимал, что нужно сделать для поддержки «Ред Булл»

Генеральный директор «Форда» Джим Фарли высказался о совместной работе с «Ред Булл» в создании силовой установки для сезона-2026 Формулы-1, в рамках которого двигатели будут установлены на болиды австрийской команды и коллектива «Рейсинг Буллз».

«Не думаю, что кто-то по-настоящему понимает, какую гору предстоит покорить. Задача в том, чтобы «Форд» чётко понимал, что нам нужно сделать для поддержки команды «Ред Булл». Самое важное — точно знать, как мы можем помочь и сделать первый этап и первую часть сезона успешными. Именно этого мы добиваемся — ясности в нашей работе», — сказал Фарли во время презентации команды на YouTube.