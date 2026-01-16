Скидки
«Сюрреалистичный момент». Дебютант Линдблад — о первой презентации в Формуле-1

«Сюрреалистичный момент». Дебютант Линдблад — о первой презентации в Формуле-1
18-летний британо-индийский гонщик Арвид Линдблад, выступающий за команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», отреагировал на свою первую презентацию в «Королевских гонках».

«Честно, это сюрреалистичный момент, когда тебя представляют в качестве пилота Формулы-1 на подобном мероприятии. Это что-то, что я никогда не забуду. Подход команды, новый силовой блок и доверие, которое они продемонстрировали по отношению ко мне, многое для меня значат. Я готов учиться, работать и выкладываться на трассе по максимуму в момент, когда мы вместе начинаем эту новую главу», — приводит слова Линдблада пресс-служба команды.

