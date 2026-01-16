«Навевает воспоминания». Ферстаппен положительно оценил ливрею «Ред Булл» на сезон-2026

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен отреагировал на новую ливрею для сезона-2026 своей команды «Ред Булл».

«Мне нравится новая ливрея. Выглядит очень приятно, и я думаю, что она будет выделяться на трассах в этом году. Глянец — круто, такой более ретровид, и цвет мне нравится. Было чем-то особенным увидеть ливрею в реальности, я был очень впечатлён и удивлён, насколько серьёзны изменения. В целом ливрея навевает воспоминания о временах, когда я только начинал в Ф-1 и всё было в новинку. Предвкушаю управление новой машиной. Не уверен, что механики будут в восторге, когда настанет момент её мыть! Но на трассе она будет смотреться классно», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.