«Ред Булл» с помощью самолёта показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1

«Ред Булл» с помощью самолёта показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1
47-летний чешский пилот, бывший лётчик ВВС Чехии, а также чемпион Red Bull Air Race — 2018 Мартин Шонка принял участие в презентации ливреи команды Формулы-1 «Ред Булл» для сезона-2026.

Ливрея 2026 года на RB22 знаменует возвращение к глянцевому покрытию, впервые представленному при дебюте команды в 2005 году.

На заранее записанном видео, которое было показано во время презентации в Детройте, США, Шонка выполнил пролёт на малой высоте и фигуру «Кобра», в конце которой он с помощью крюка на хвосте самолёта зацепил полотно с болида и сорвал его. Действие происходило на аэродроме Йиндржихув-Градец в Чехии.

«Лететь так низко на такой скорости — всё равно что вдевать нитку в иголку с закрытыми глазами. 200 км/ч, всего в 1,5 метрах от земли. Запас по просвету для винта был минимальным», — приводит слова Шонке пресс-служба «Ред Булл».

Шонка с 2005 года входит в состав национальной сборной Чехии по аэробатике и является одним из популярнейших спортсменов в стране.

