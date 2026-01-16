«Превратятся ли в блюдо «Мишлен»?» В «Ред Булл» высказались в преддверии сезона-2026 Ф-1

Руководитель моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон высказался о предстоящем сезона-2026 Формулы-1, в котором австрийский коллектив будет использовать силовую установку, разработанную совместно с «Фордом».
«У нас есть все ингредиенты. А вот превратятся ли они в блюдо уровня «Мишлен»? Посмотрим. Я уверен, что мы построили правильную компанию и нашли нужных людей. Думаю, уверенность — это то, что вот-вот потеряет человек, так что большего от меня вы не услышите», — приводит слова Ходжкинсона издание The Race.
Расписание оставшихся презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
В ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».