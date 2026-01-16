Фото: Лиам Лоусон и Арвид Линдблад в комбинезонах «Рейсинг Буллз» для сезона-2026 Ф-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» опубликовала фотографию своих гонщиков Лиама Лоусона и Арвида Линдблада в комбинезонах, в которых они будут выступать в сезоне-2026 «Королевских гонок».

Фото: Visa Cash App Racing Bulls F1

Для 23-летнего новозеландского гонщика Лиама Лоусона сезон-2026 станет третьим в Формуле-1. Он дебютировал в составе «РБ» в 2024 году на Гран-при США после того, как австралийский пилот Даниэль Риккардо был уволен после уикенда в Сингапуре. Перед 2025-м Лиам был объявлен пилотом «Ред Булл», но после двух Гран-при в сезоне был заменён Юки Цунодой и вернулся в «Рейсинг Буллз».

Линдблад — единственный дебютант 2026 года. Сезон-2025 Арвид провёл в Формуле-2 в составе «Кампоса», заработав 134 очка и заняв шестое место по итогам чемпионата.