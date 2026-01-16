Экс-директор «Альпин» ответил, столкнулся ли Пиастри с ментальными проблемами в 2025-м

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о проблемах гонщика Формулы-1 Оскара Пиастри («Макларен») в сезоне-2025.

«Где у Пиастри пошло не так? Сложно сказать. Думаю, это сочетание факторов — технические причины, сцепление, а также тот факт, что его стиль пилотажа в большей или меньшей степени подходит для определённых трасс, условий трека и поведения машины. Потому что в конечном счёте это всегда смесь стиля гонщика и того, как ты извлекаешь производительность из машины.

Я также считаю, что здесь причастны и некоторые ментальные аспекты, что интересно, потому что в первой части сезона мы восхищались тем, насколько ментально силён такой молодой гонщик, не проявляющий эмоций и так далее.

Но я не хочу сказать, что у него были какие-то ментальные проблемы, потому что не знаю этого наверняка, но похоже, что некий элемент ментальности там присутствовал — особенно в Баку, со зрелищной ошибкой, которая не была типичной, слабой квалификацией и ошибкой во время гонки. Это определённо не помогло его уверенности», — приводит слова Будковски издание RacingNews365.