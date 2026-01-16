Технический эксперт оценил болид «Ред Булл» для сезона-2026 Формулы-1

Технический эксперт Паоло Филизетти провёл анализ болида RB22, рендеры которого были представлены командой Формулы-1 «Ред Булл» во время презентации в Детройте.

«Во время презентации были опубликованы рендеры RB22, позволив впервые разглядеть несколько интересных элементов. Вероятно, машина претерпит серьёзные изменения до первой гонки года, учитывая запланированные на ближайшие недели предсезонные тесты. Но, судя по первому взгляду, автомобиль использует подвеску с толкателями как спереди, так и сзади — особенность, которая будет распространена на многих машинах в этом году на фоне серьёзных изменений в аэродинамическом регламенте. Особый интерес представляет передняя часть, а именно зона носового обтекателя, которая имеет узкое, стреловидное поперечное сечение на своём конце, поддерживаемое двумя небольшими стойками, соединяющими его с передним антикрылом.

Очевидно, что на уровне профилей закрылков дизайн ещё далёк от окончательного — тем не менее их форма заслуживает внимания. Хотя они изогнуты к внутреннему краю передних колёс, на них присутствуют внешние придаточные крылья, призванные генерировать поток. Как мы и предполагали в превью SF-26 от «Феррари», нижняя часть носа имеет специальную форму, чтобы направлять значительный объём воздуха в зону под боковыми понтонами. Боковые понтоны выглядят как уменьшенная версия тех, что использовались на RB21. В частности, наклон верхнего профиля очень крутой, а ширина нижнего подчёркивает, насколько сужена задняя часть, практически образуя вторую оболочку над механическими компонентами силовой установки.

На уровне днища дизайн очень близок к машинам 2021 года. Днище имеет широкий ряд прорезей перед задними колёсами для создания эффективного пневматического уплотнения. Капот, очень плотно облегающий нижние механические компоненты, простирается к задней части в форме мегафона с горизонтально ориентированным воздуховодом в основании двойного пилона, поддерживающего заднее антикрыло. Последний компонент, судя по представленному рендеру, выглядит очень традиционно и не слишком проработан в своих профилях. Он определённо будет отличаться на машине, которая дебютирует на трассе в Барселоне. Также стоит отметить колёсные обтекатели в форме круглого кольца, которые в данном случае делают центральную часть дисков видимой.

Возвращаясь к боковым понтонам, очевидно, что воздухозаборники радиаторов сохранили характерное для машин «Ред Булл» с 2024 года поперечное сечение в форме оконного проёма. Воздухозаборник силовой установки имеет овальную форму, разделённую на три секции: центральная предназначена для подачи воздуха, а две другие — для охлаждения электрических компонентов и теплообменников ERS.

Но стоит повторить, это лишь ранние рендеры, конечный продукт может выглядеть иначе по мере продолжения разработки машины перед стартовым этапом сезона. Тем не менее описанные выше детали демонстрируют очень хорошо проработанный во всех областях болид, с ярко выраженными аэродинамическими элементами, такими как передние дефлекторы, хотя, безусловно, пока лишь в базовой версии. Всё же видно, как некоторые аэродинамические принципы машин двух предыдущих поколений вновь стали актуальны», — говорится в статье Филизетти на RacingNews365.