Брабек победил на 12-м этапе «Дакара» и возглавил зачёт мотоциклов, опередив Бенавидеса

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 34-летний американец Рики Брабек («Хонда»). Второй результат показал 30-летний аргентинец Лусиано Бенавидес («КТМ»), а третьим финишировал 30-летний испанец Тоша Шарейна («Хонда»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. 12-й этап:

1. Рики Брабек («Хонда») — 3:19:01.

2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +3:43.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +12:58.

4. Адриен ван Беверен («Хонда») +13:07.

5. Майкл Дочерти («КТМ») +17:11.

Рики Брабек («Хонда») вернул себе первое место в общем зачёте.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после 12-го этапа:

1. Рики Брабек («Хонда») — 48:08:12.

2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +3:20.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +27:51.

4. Скайлер Хоус («Хонда») +58:21

5. Дэниел Сандерс («КТМ») +58:31.