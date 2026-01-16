Скидки
Дакар-2026 — 12-й этап — результаты в зачёте мотоциклов

Брабек победил на 12-м этапе «Дакара» и возглавил зачёт мотоциклов, опередив Бенавидеса
Комментарии

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 34-летний американец Рики Брабек («Хонда»). Второй результат показал 30-летний аргентинец Лусиано Бенавидес («КТМ»), а третьим финишировал 30-летний испанец Тоша Шарейна («Хонда»).

Дакар 2026. Этап 12, Saudi Arabia
Мотоциклы (СУ — 310 км)
16 января 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, мотоциклы. 12-й этап:

1. Рики Брабек («Хонда») — 3:19:01.
2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +3:43.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +12:58.
4. Адриен ван Беверен («Хонда») +13:07.
5. Майкл Дочерти («КТМ») +17:11.

Рики Брабек («Хонда») вернул себе первое место в общем зачёте.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после 12-го этапа:

1. Рики Брабек («Хонда») — 48:08:12.
2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +3:20.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +27:51.
4. Скайлер Хоус («Хонда») +58:21
5. Дэниел Сандерс («КТМ») +58:31.

