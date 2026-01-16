Скидки
Дебютная силовая установка «Ред Булл» названа в честь Дитриха Матешица

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что силовая установка, которая была создана инженерами коллектива при поддержке американского «Форда», названа в честь главного идейного вдохновителя и бывшего совладельца компании Red Bull Дитриха Матешица.

Новый двигатель австрийской команды получил название DM01, где DM инициалы Дитриха Матешица, а 01 — порядковый номер силовой установки, которая стала первой самостоятельной разработкой для команды.

«Этот самый первый двигатель называется DM01 в память о господине Матешице. Именно его видение, его смелость, его дух «Ред Булл» — причина того, что мы все сегодня здесь. Он принял то невероятное решение в своё время, чтобы направить нас на путь полной независимости как в шасси, так и в силовой установке. Его не испугал масштаб задачи, и сегодня у нас есть возможность отдать ему дань уважения и, надеюсь, заставить его гордиться», — сказал Мекис во время презентации команды.

