Аль-Аттия выиграл 12-й этап «Дакара» и укрепил лидерство во внедорожниках. Лёб — вне топ-3

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучшее время на спецучастке показал именитый катарский гонщик и многократный победитель марафона Нассер Аль-Аттия, выступающий за команду «Дачия». Второе время показал Митч Гатри («Форд»). Тоби Прайс на «Тойоте» — третий.
«Дакар»-2026, внедорожники. 12-й этап:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 3:21:52.
2. Митч Гатри («Форд») +1:04.
3. Тоби Прайс («Тойота») +1:25.
4. Маттиас Экстрём («Форд») +1:49.
5. Эрик Гочал («Тойота») +3:55.
6. Марек Гочал («Тойота») +5:03.
7. Себастьен Лёб («Дачия») +5:13.
...
10. Карлос Сайнс («Форд») +7:45.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после 12-го этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 48:01:51.
2. Нани Рома («Форд») +15:02.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +23:21.
4. Себастьен Лёб («Дачия») +23:50.
5. Карлос Сайнс («Форд») +36:33.
6. Матьё Серрадори («Сенчури») +53:17.