Аль-Аттия выиграл 12-й этап «Дакара» и укрепил лидерство во внедорожниках. Лёб — вне топ-3

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучшее время на спецучастке показал именитый катарский гонщик и многократный победитель марафона Нассер Аль-Аттия, выступающий за команду «Дачия». Второе время показал Митч Гатри («Форд»). Тоби Прайс на «Тойоте» — третий.

«Дакар»-2026, внедорожники. 12-й этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 3:21:52.

2. Митч Гатри («Форд») +1:04.

3. Тоби Прайс («Тойота») +1:25.

4. Маттиас Экстрём («Форд») +1:49.

5. Эрик Гочал («Тойота») +3:55.

6. Марек Гочал («Тойота») +5:03.

7. Себастьен Лёб («Дачия») +5:13.

...

10. Карлос Сайнс («Форд») +7:45.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после 12-го этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 48:01:51.

2. Нани Рома («Форд») +15:02.

3. Маттиас Экстрём («Форд») +23:21.

4. Себастьен Лёб («Дачия») +23:50.

5. Карлос Сайнс («Форд») +36:33.

6. Матьё Серрадори («Сенчури») +53:17.