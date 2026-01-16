Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дакар-2026 — 12-й этап — результаты в зачёте мотоциклов

Аль-Аттия выиграл 12-й этап «Дакара» и укрепил лидерство во внедорожниках. Лёб — вне топ-3
Комментарии

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучшее время на спецучастке показал именитый катарский гонщик и многократный победитель марафона Нассер Аль-Аттия, выступающий за команду «Дачия». Второе время показал Митч Гатри («Форд»). Тоби Прайс на «Тойоте» — третий.

«Дакар»-2026, внедорожники. 12-й этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 3:21:52.
2. Митч Гатри («Форд») +1:04.
3. Тоби Прайс («Тойота») +1:25.
4. Маттиас Экстрём («Форд») +1:49.
5. Эрик Гочал («Тойота») +3:55.
6. Марек Гочал («Тойота») +5:03.
7. Себастьен Лёб («Дачия») +5:13.
...
10. Карлос Сайнс («Форд») +7:45.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после 12-го этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 48:01:51.
2. Нани Рома («Форд») +15:02.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +23:21.
4. Себастьен Лёб («Дачия») +23:50.
5. Карлос Сайнс («Форд») +36:33.
6. Матьё Серрадори («Сенчури») +53:17.

Материалы по теме
Брабек победил на 12-м этапе «Дакара» и возглавил зачёт мотоциклов, опередив Бенавидеса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android