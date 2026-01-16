Макс Ферстаппен выложил селфи с Исаком Хаджаром и болидом «Ред Булл» с новой ливреей

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен выложил фото, на котором он вместе со своим 21-летним франко-алжирским напарником Исаком Хаджаром находится рядом с болидом коллектива «Ред Булл» в новой расцветке.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Ранним утром 16 января австрийский коллектив провёл презентацию в Детройте, США, в рамках которой показал новую ливрею, в которой будут выступать Ферстаппен и Хаджар в нынешнем сезоне. Расцветка болида выполнена в сине-жёлтых цветах с красными вставками в виде быка и глянцевым покрытием, возвращая период дебюта «Ред Булл» в Формуле-1.

В сезоне-2025 Исак дебютировал в «Королевских гонках» в составе «Рейсинг Буллз», а в «Ред Булл» заменил Юки Цуноду. Ферстаппен стал вице-чемпионом в 2025-м.