Вассёр: я был бы уничтожен, если бы пилоты говорили мне, что мы хорошо работаем

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о сезоне-2025.

«Я был бы уничтожен, если бы пилоты говорили мне, что мы хорошо работаем. В их ДНК, как и моей, — пытаться подталкивать команду к лучшей работе. И Шарль, и Льюис, должны приходить к нам и подталкивать команду к пределу везде, в каждой области. Конечно, мы можем улучшаться во всём, но [в 2024 году] мы боролись до последнего поворота, реакция была точно такой же от Шарля: «Нам нужно улучшаться во всех областях: на симуляторе, в настройках».

Это их ДНК, и я совсем не шокирован, когда они приходят ко мне и говорят: «Фред, нам нужно улучшить вот это, это и это». Потому что это то, о чём мы их сами просим», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.