Макс Ферстаппен и Исак Хаджар представили новую форму «Ред Булл» в цветах «Форда»

Макс Ферстаппен и Исак Хаджар представили новую форму «Ред Булл» в цветах «Форда»
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и его 21-летний франко-алжирский напарник Исак Хаджар представили новую форму команды «Ред Булл», выполненную в синих цветах из-за сотрудничества с американской автомобильной компанией «Форд».

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Фото: Red Bull Racing

Ранним утром 16 января австрийский коллектив провёл презентацию в Детройте, США, в рамках которой показал новую ливрею, в которой будут выступать Ферстаппен и Хаджар в нынешнем сезоне. Расцветка болида выполнена в сине-жёлтых цветах с красными вставками в виде быка и глянцевым покрытием, возвращая период дебюта «Ред Булл» в Формуле-1.

