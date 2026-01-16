Митчел ван ден Бринк выиграл 12-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Жала увеличил отрыв

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology). Второе время показал литовец Вайдотас Жала (Iveco). Третьим стал чех Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra).
«Дакар»-2026, грузовики. 12-й этап:
1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 3:58:47.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +6:56.
3. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +8:24.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +10:58.
5. Алеш Лопрайс (Iveco) +11:56.
«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 12 этапов:
1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:01:24.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +21:04.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +30:22.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:37:04.
5. Рихард Де Грот (MM Technology) +5:09:09.