Митчел ван ден Бринк выиграл 12-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков. Жала увеличил отрыв

Завершается 12-й этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, соревнования проходят в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology). Второе время показал литовец Вайдотас Жала (Iveco). Третьим стал чех Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra).

Дакар 2026. Этап 12, Saudi Arabia
Грузовики (СУ — 310 км)
16 января 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, грузовики. 12-й этап:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 3:58:47.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +6:56.
3. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra) +8:24.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +10:58.
5. Алеш Лопрайс (Iveco) +11:56.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 12 этапов:

1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:01:24.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +21:04.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +30:22.
4. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:37:04.
5. Рихард Де Грот (MM Technology) +5:09:09.

Новости. Авто
Все новости RSS

