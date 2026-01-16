Скидки
Аяо Комацу считает, что у моторов «Мерседеса» будет преимущество над конкурентами

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением о возможной разнице между моторами в 2026 году.

«Что касается силовых агрегатов, появились сообщения, что у «Мерседеса» есть преимущество. Я, как и многие другие, так считаю. Это связано с тем, что «Мерседес» добился успеха в 2014 году, представив свой 1,6-литровый турбогибридный силовой агрегат V6.

Они доказали, что у них есть план, работают организованно и способны развивать проекты в долгосрочной перспективе. Те из нас, кто потерпел поражение, никогда не забудут разницу с «Мерседесом», поэтому я лично ожидаю, что они останутся эталоном и в 2026 году.

Трудно представить, чтобы такие новые производители силовых агрегатов, как «Форд» и «Ауди», с самого начала заняли лидирующие позиции, и мы не знаем, где окажется «Хонда». Также неясно, сможет ли «Феррари» занять место «Мерседеса», — приводит слова Комацу Autosport Web.

