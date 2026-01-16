Скидки
В «Ред Булл» показали гоночные комбинезоны на сезон-2026

В «Ред Булл» показали гоночные комбинезоны на сезон-2026
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила гоночные комбинезоны, которые будут использовать пилоты команды Макс Ферстаппен и Исак Хаджар в сезоне-2026 Формулы-1.

Ранним утром 16 января австрийский коллектив провёл презентацию в Детройте, США, в рамках которой показал новую ливрею, в которой будут выступать Ферстаппен и Хаджар в нынешнем сезоне. Расцветка болида выполнена в сине-жёлтых цветах с красными вставками в виде быка и глянцевым покрытием, возвращая период дебюта «Ред Булл» в Формуле-1.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

