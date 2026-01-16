«Кадиллак» проводит первые тесты в Сильверстоуне, но так и не вывел машину на трассу

Команда Формулы-1 «Кадиллак» сегодня, 16 января, пытается провести обкатку машины на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании. Об этом сообщает инсайдер Хорхе Пейро.
Как информирует источник, команда ещё с утра пытается выехать на трассу, но, по неназванным причинам, до сих пор не сумела этого сделать. При этом сообщается, что двигатель на машине завести всё же удалось.
Напомним, сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».