«Кадиллак» проводит первые тесты в Сильверстоуне, но так и не вывел машину на трассу

Команда Формулы-1 «Кадиллак» сегодня, 16 января, пытается провести обкатку машины на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании. Об этом сообщает инсайдер Хорхе Пейро.

Как информирует источник, команда ещё с утра пытается выехать на трассу, но, по неназванным причинам, до сих пор не сумела этого сделать. При этом сообщается, что двигатель на машине завести всё же удалось.

Напомним, сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».