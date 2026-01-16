В «Мерседесе» показали гоночные комбинезоны на сезон-2026

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила гоночные комбинезоны, которые будут использовать пилоты команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026.

Напомним, рендеры нового болида будет представлены 22 января, а сама презентация машины пройдёт 2 февраля.

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 469 очков.