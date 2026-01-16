Скидки
«Нам будет непросто». Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» на победу в 2026 году

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Сможем ли мы бороться за победы? Покажет время. То есть мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю, мы будем выкладываться по максимуму, полностью отдаваясь работе. Стараемся не сбавлять обороты, стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей. Но нам точно будет непросто, мы это хорошо понимаем.

Что касается ухода Хельмута Марко, после этапа в Абу-Даби у нас состоялся очень эмоциональный разговор. Без него всё будет немного иначе. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Если окажусь в Граце, обязательно загляну в гости. Мы очень многого добились вместе и всегда будем об этом помнить», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

