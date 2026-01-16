Первые тесты «Кадиллака» в Формуле-1. Видео

Команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала видео с первых тестов на автодроме в Сильверстоуне.

Как сообщалось ранее, команда ещё с утра пыталась выехать на трассу, но, по неназванным причинам, не сумела этого сделать сразу.

Напомним, сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 469 очков.