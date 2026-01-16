Первые тесты «Кадиллака» в Формуле-1. Видео

Команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала видео с первых тестов на автодроме в Сильверстоуне.
Как сообщалось ранее, команда ещё с утра пыталась выехать на трассу, но, по неназванным причинам, не сумела этого сделать сразу.
Напомним, сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 469 очков.