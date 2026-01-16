Хэмилтон получит нового гоночного инженера, Адами ушёл в академию «Феррари»

Рикардо Адами больше не будет исполнять роль гоночного инженера семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Команда «Феррари» объявляет о переходе Рикардо Адами на новую должность в качестве менеджера академии «Феррари» и тест-пилотов команды, его обширный опыт работы на трассе и экспертные знания в Формуле-1 будут способствовать развитию будущих талантов и укреплению культуры высоких результатов в рамках всей программы.

Команда «Феррари» хотела бы поблагодарить Рикардо за его преданность делу и вклад в работу на трассе и пожелать ему всяческих успехов на новой должности. О назначении нового гоночного инженера для пилота машины под номером 44 будет объявлено позднее», — гласит заявление команды.