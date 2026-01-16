Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон получит нового гоночного инженера, Адами ушёл в академию «Феррари»

Хэмилтон получит нового гоночного инженера, Адами ушёл в академию «Феррари»
Комментарии

Рикардо Адами больше не будет исполнять роль гоночного инженера семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Команда «Феррари» объявляет о переходе Рикардо Адами на новую должность в качестве менеджера академии «Феррари» и тест-пилотов команды, его обширный опыт работы на трассе и экспертные знания в Формуле-1 будут способствовать развитию будущих талантов и укреплению культуры высоких результатов в рамках всей программы.

Команда «Феррари» хотела бы поблагодарить Рикардо за его преданность делу и вклад в работу на трассе и пожелать ему всяческих успехов на новой должности. О назначении нового гоночного инженера для пилота машины под номером 44 будет объявлено позднее», — гласит заявление команды.

Материалы по теме
В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?
Видео
В Чехии шесть лет ловили псевдо-«Феррари» Ф-1, гонявшую по шоссе. Что грозит пилоту?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android