Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1. Видео

Команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала видео первого выезда болида на трассу. Напомним, команда проводит обкатку машины на автодроме в Сильверстоуне.

Сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов, набрав 469 очков.