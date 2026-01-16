«Феррари» впервые завела двигатель на машине 2026 года

Команда Формулы-1 «Феррари» впервые завела двигатель на болиде 2026 года. Видео было опубликовано на странице команды в социальных сетях.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». Итальянская «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.