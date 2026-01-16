Албон сделал предложение своей девушке

Тайско-британский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Алекс Албон сделал предложение руки и сердца своей девушке Лили. Об этом Албон сообщил в социальных сетях.

«Полагаю, теперь нам придётся жить вместе», — подписал совместное фото с кольцом Албон на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Алекса Албона

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».