В «Уильямсе» объявили имя резервного гонщика на сезон-2026

Британский пилот Люк Браунинг стал резервным гонщиком команды Формулы-1 «Уильямс». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Напомним, сезон-2026 Браунинг проведёт в японской Супер Формуле. Он будет совмещать выступления в азиатской серии с работой резервистом британской команды.
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.