В «Уильямсе» объявили имя резервного гонщика на сезон-2026

Британский пилот Люк Браунинг стал резервным гонщиком команды Формулы-1 «Уильямс». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Напомним, сезон-2026 Браунинг проведёт в японской Супер Формуле. Он будет совмещать выступления в азиатской серии с работой резервистом британской команды.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.