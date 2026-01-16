Скидки
В «Кадиллаке» показали фото с обкатки машины в Сильверстоуне

В «Кадиллаке» показали фото с обкатки машины в Сильверстоуне
Комментарии

Команда Формулы-1 «Кадиллак» опубликовала в социальных сетях фотографии с шейкдауна болида американского коллектива в Сильверстоуне.

Сезон-2026 для «Кадиллака» станет дебютным в Формуле-1. Они будут использовать моторы «Феррари».

Фото: Пресс-служба «Кадиллака»

Фото: Пресс-служба «Кадиллака»

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена». «Феррари» по итогам сезона стала четвёртой.

Первый выезд «Кадиллака» на трассу в Формуле-1. Видео
