Логан Сарджент станет пилотом «Форда» в WEC в 2027 году

Логан Сарджент станет пилотом «Форда» в WEC в 2027 году
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, уволенный из «Уильямса» по ходу сезона-2024, американец Логан Сарджент стал пилотом «Форда» в чемпионате мира по гонкам на выносливость в классе гиперкаров. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сарджент станет одним из пилотов экипажа наряду с Майком Рокенфеллером и Себастьяном Приолем.

«Логан привносит в команду техническую изощрённость и опыт работы с высокой прижимной силой – это жизненно важно для программы такого масштаба. Вернуть американца за руль «Форда» в «Ле-Ман» правильно. Это отсылка к гигантам вроде Дэна Гёрни и Эй-Джея Фойта, которые в 1967-м показали миру, что происходит, когда американская стойкость сталкивается с амбициями», – подчеркнул руководитель программы гиперкаров Дэй Сэйерс.

В нынешнем сезоне Сарджент будет выступать в WEC в категории GT3.

Комментарии
