Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл: ждём, что Ньюи взмахнёт волшебной палочкой над болидом «Астон Мартин»

Хилл: ждём, что Ньюи взмахнёт волшебной палочкой над болидом «Астон Мартин»
Комментарии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о сезоне-2026 Формулы-1.

«Да, положение в чемпионате может измениться. Мы можем столкнуться с настоящим сюрпризом. Что-то вроде победы Баттона с «Брауном» в 2009 году. Тогда они смогли всех удивить, потому что досконально изучили правила.

Настоящий мастер в том, чтобы видеть серые зоны регламента — Эдриан Ньюи. Он покинул «Ред Булл» и Макса Ферстаппена и перешёл в «Астон Мартин». Ушёл и Кристиан Хорнер. Ньюи теперь в «Астон Мартин». Он уже около 18 месяцев работает над этим проектом, так что мы в какой-то степени ждём, что он взмахнёт своей волшебной палочкой над болидом. Это вполне возможно», – приводит слова Хилла Motorsport Week.

Материалы по теме
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android