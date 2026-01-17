Хилл: ждём, что Ньюи взмахнёт волшебной палочкой над болидом «Астон Мартин»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о сезоне-2026 Формулы-1.

«Да, положение в чемпионате может измениться. Мы можем столкнуться с настоящим сюрпризом. Что-то вроде победы Баттона с «Брауном» в 2009 году. Тогда они смогли всех удивить, потому что досконально изучили правила.

Настоящий мастер в том, чтобы видеть серые зоны регламента — Эдриан Ньюи. Он покинул «Ред Булл» и Макса Ферстаппена и перешёл в «Астон Мартин». Ушёл и Кристиан Хорнер. Ньюи теперь в «Астон Мартин». Он уже около 18 месяцев работает над этим проектом, так что мы в какой-то степени ждём, что он взмахнёт своей волшебной палочкой над болидом. Это вполне возможно», – приводит слова Хилла Motorsport Week.