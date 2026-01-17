В «Макларене» ожидают, что отказ от развития болида-2025 даст преимущество в сезоне-2026

Технический директор «Макларена» Нил Хоулдли заявил, что решение команды полностью прекратить разработку болида MCL39 в конце 2025 года окупится в предстоящем сезоне-2026 с новым регламентом.

«Если бы мы продолжили развивать машину в 2025-м, мы бы наверняка пришли в 2026-й медленнее, чем приходим сейчас. Мы стремились к миллисекундам; на тот момент 30 миллисекунд были хорошим результатом, поэтому, когда мы достигли такого уровня, нам стало ясно [что нужно прекратить разработку автомобиля 2025 года]. Другие команды продолжили свою работу, и это определённо дало «Ред Булл» хороший прирост в конце года, но я всё равно считаю, что мы приняли правильное решение, и, надеюсь, в 2026 году это подтвердится», — приводит слова Хоулдли издание RacingNews365.

«Макларен» выиграл Кубок конструкторов в 2025 году после победы в Сингапуре, а Ландо Норрис стал чемпионом в личном зачёте, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на два очка.