Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» ожидают, что отказ от развития болида-2025 даст преимущество в сезоне-2026

В «Макларене» ожидают, что отказ от развития болида-2025 даст преимущество в сезоне-2026
Комментарии

Технический директор «Макларена» Нил Хоулдли заявил, что решение команды полностью прекратить разработку болида MCL39 в конце 2025 года окупится в предстоящем сезоне-2026 с новым регламентом.

«Если бы мы продолжили развивать машину в 2025-м, мы бы наверняка пришли в 2026-й медленнее, чем приходим сейчас. Мы стремились к миллисекундам; на тот момент 30 миллисекунд были хорошим результатом, поэтому, когда мы достигли такого уровня, нам стало ясно [что нужно прекратить разработку автомобиля 2025 года]. Другие команды продолжили свою работу, и это определённо дало «Ред Булл» хороший прирост в конце года, но я всё равно считаю, что мы приняли правильное решение, и, надеюсь, в 2026 году это подтвердится», — приводит слова Хоулдли издание RacingNews365.

«Макларен» выиграл Кубок конструкторов в 2025 году после победы в Сингапуре, а Ландо Норрис стал чемпионом в личном зачёте, опередив пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на два очка.

Сейчас читают:
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
До 400 км/ч! В 2026 году нас ждёт совершенно другая Формула-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android