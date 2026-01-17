Скидки
Перес — о первых тестах «Кадиллака»: это зажгло во мне желание большего

Перес — о первых тестах «Кадиллака»: это зажгло во мне желание большего
Комментарии

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что его переполняли эмоции после первых тестовых заездов на болиде. Команда провела свой первый шейкдаун на трассе в Сильверстоуне.

«Это был поистине удивительный день. Каждый может невероятно гордиться тем, что мы завершили наши первые круги в качестве команды. Все так усердно работали, чтобы добраться до этого момента, и было эмоционально стать частью истории автоспорта. Мы можем и должны наслаждаться, но это абсолютно зажгло во мне желание большего. Я просто хочу снова сесть в машину и накатать километраж — это только начало», — приводит слова Переса издание RacingNews365.

Команда, получившая окончательное одобрение от ФИА 10,5 месяца назад, провела съёмочный день в полностью чёрной ливрее, выполнив проверку систем. Перес возвращается в чемпионат после года вне сетки, проведённого после ухода из «Ред Булл» в конце 2024 года.

