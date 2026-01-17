Леклер возьмёт в сезон-2026 множество «маленьких уроков» для борьбы за титул

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что возьмёт с собой в сезон-2026 множество «маленьких уроков» для борьбы за чемпионский титул. Он вступает в свой восьмой год за рулём автомобиля итальянской команды.

«Как гонщик я, конечно, с первых лет в Формуле-1 понимал, над чем мне нужно работать, потому что в Ф-1 слабые места гораздо заметнее. Так что легко выбрать только одну вещь, которую ты хочешь улучшить, и в мои первые годы это было управление гонкой и работа с шинами. Затем ты улучшаешь эти вещи, и тогда всё дело в деталях.

Нет одного главного урока, который я вынесу из этого года в следующий — просто много маленьких уроков, которые нужно запомнить, постараться отточить и стать лучше», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.