Брабек ошибся на финише и проиграл «Дакар»-2026 Бенавидесу с отставанием в две секунды

Американский гонщик Рики Брабек проиграл «Дакар»-2026 после навигационной ошибки на последних километрах финального спецучастка. Чемпионом в зачёте мотоциклов стал аргентинец Лусиано Бенавидес, опередивший соперника всего на две секунды после двух недель гонки.

Победителем последнего этапа стал Эдгар Канет («КМТ»). Вторым был Лусиано Бенавидес («КТМ»). А топ-3 замкнул Тоша Шарейна («Хонда»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. 13-й, финальный этап:

1. Эдгар Канет («КМТ») — 49:03.

2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +0:06.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +0:47.

4. Майкл Дочерти («КТМ») +0:50.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +1:15.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Итоговый зачёт:

1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 49:00:41.

2. Рики Брабек («Хонда») +0:02.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +25:12.

4. Скайлер Хоус («Хонда») +56:41.

5. Дэниел Сандерс («КТМ») +57:15.