Брабек ошибся на финише и проиграл «Дакар»-2026 Бенавидесу с отставанием в две секунды

Американский гонщик Рики Брабек проиграл «Дакар»-2026 после навигационной ошибки на последних километрах финального спецучастка. Чемпионом в зачёте мотоциклов стал аргентинец Лусиано Бенавидес, опередивший соперника всего на две секунды после двух недель гонки.
Победителем последнего этапа стал Эдгар Канет («КМТ»). Вторым был Лусиано Бенавидес («КТМ»). А топ-3 замкнул Тоша Шарейна («Хонда»).
«Дакар»-2026, мотоциклы. 13-й, финальный этап:
1. Эдгар Канет («КМТ») — 49:03.
2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +0:06.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +0:47.
4. Майкл Дочерти («КТМ») +0:50.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +1:15.
«Дакар»-2026, мотоциклы. Итоговый зачёт:
1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 49:00:41.
2. Рики Брабек («Хонда») +0:02.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +25:12.
4. Скайлер Хоус («Хонда») +56:41.
5. Дэниел Сандерс («КТМ») +57:15.