Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брабек ошибся на финише и проиграл «Дакар»-2026 Бенавидесу с отставанием в две секунды

Брабек ошибся на финише и проиграл «Дакар»-2026 Бенавидесу с отставанием в две секунды
Комментарии

Американский гонщик Рики Брабек проиграл «Дакар»-2026 после навигационной ошибки на последних километрах финального спецучастка. Чемпионом в зачёте мотоциклов стал аргентинец Лусиано Бенавидес, опередивший соперника всего на две секунды после двух недель гонки.

Победителем последнего этапа стал Эдгар Канет («КМТ»). Вторым был Лусиано Бенавидес («КТМ»). А топ-3 замкнул Тоша Шарейна («Хонда»).

Дакар 2026. Этап 13, Saudi Arabia
Мотоциклы (СУ — 105 км)
17 января 2026, суббота. 09:00 МСК
Не началось

«Дакар»-2026, мотоциклы. 13-й, финальный этап:

1. Эдгар Канет («КМТ») — 49:03.
2. Лусиано Бенавидес («КТМ») +0:06.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +0:47.
4. Майкл Дочерти («КТМ») +0:50.
5. Адриен ван Беверен («Хонда») +1:15.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Итоговый зачёт:

1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 49:00:41.
2. Рики Брабек («Хонда») +0:02.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +25:12.
4. Скайлер Хоус («Хонда») +56:41.
5. Дэниел Сандерс («КТМ») +57:15.

Сейчас читают:
Топ-события субботы: дерби Манчестера, Кубок Африки, НХЛ, Мирра в финале и финиш «Дакара»
Топ-события субботы: дерби Манчестера, Кубок Африки, НХЛ, Мирра в финале и финиш «Дакара»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android