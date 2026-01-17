Скидки
Сайнс: было два или три месяца, когда я думал, что больше не буду гоняться

Сайнс: было два или три месяца, когда я думал, что больше не буду гоняться
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал, что в 2014 году после решения «Ред Булл» отдать место в Формуле-1 менее опытному Максу Ферстаппену он думал, что его карьера в гонках завершена.

«Ред Булл» сказали мне: «Это твой последний год. Если выиграешь Формулу Рено 3.5, возможно, будет место для тебя в Ф-1. Если нет, то нет». И после того, как я выиграл, они внезапно продвинули в Формулу-1 Ферстаппена вместо меня. Было два или три месяца, когда я думал, что больше не буду гоняться», — приводит слова Сайнса издание Motorsport-Total.

Но в конце 2014 года Себастьян Феттель подписался в «Феррари». Освободившееся место в «Ред Булл» занял Даниил Квят, а его кокпит в «Торо Россо» достался Сайнсу. В 2015 году он дебютировал в Формуле-1 вместе с Ферстаппеном.

В 2026 году Сайнс начнёт свой 12-й сезон в чемпионате, выступая за «Уильямс».

