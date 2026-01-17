«Мы сегодня вошли в историю». Боттас — о первых тестах «Кадиллака»

Пилот команды «Кадиллак» Валттери Боттас прокомментировал первый выезд болида на трассе в Сильверстоуне 16 января, который провёл его напарник Серхио Перес.

«Как команда мы сегодня вошли в историю — автомобиль «Кадиллака» впервые вышел на трассу. Чеко откатал первые круги, машина работала ровно. Я горжусь всей командой за то, что мы дошли до этой точки, это действительно впечатляет. Было особенным быть частью этого момента и видеть радость команды. Наш первый день завершён, и теперь мы двигаемся вперёд», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

Команда провела тестовый день в полностью чёрной ливрее, выполнив проверку систем. Глава команды Грэм Лоудон назвал событие кульминацией «бесчисленных часов тяжёлой работы». Следующим этапом станут закрытые предсезонные тесты в Барселоне с 26 по 30 января.